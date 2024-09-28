قرار جديد بشأن سعد الصغير في اتهامه بسب طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفنان سعد الصغير وزوجته "هدير محمد" الشهيرة بـ"برلنتي"، بتهمة سب وقذف طليقته رانيا صالح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 26 أكتوبر؛ للحكم.

وكشفت رانيا صالح، طليقة سعد الصغير، تفاصيل الخلاف الأخير بعد وقوع الطلاق بينهما، قائلة: فوجئت أنه متزوج من أخرى وعلى الفور طلبت الطلاق منه.

وواصلت طليقة سعد الصغير: زوجته جت تحت بيتي وقعدت تشتم ومكنتش أعرف إنه متجوز غيري، وطلبت منه الطلاق ورفض في الأول لكنه وافق بعدين واتطلقنا، وبعد 3 شهور مكانش في بينا أي تواصل، لكن اتفاجئت انه كلم والدتي وقالها إنه عايز يرجع لي.

وأكدت طليقة سعد الصغير، أنها بعد ذلك فوجئت به وزوجته برلنتي أمام منزلها وكسرا باب المنزل الخاص بها، وحررت محضرا ضدهما، مضيفة: قولت في المحضر إن اللي شتمني هي برلنتي لأني مش أد سعد ومش عارفة ممكن يعمل معايا إيه.