محررات مُزورة وأختام مُقلدة .. ضبط متهمين بالنصب على مواطنين بالقاهرة والقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية أفادت أن شخصين لهما معلومات جنائية ويقيمان في محافظتي القاهرة والقليوبية، قاما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات تجارية وهمية تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية والإعلان من خلالها عن توفر أجهزة بأسعار مخفضة.

وبعد الإيقاع بضحاياهم، يُرسل المتهمان صور ضوئية لمستندات مزورة بقصد إدخال الغش والتدليس عليهم، ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط الشخصين وعثر بحوزتهما على خمسة هواتف محمولة وثلاثين شريحة هاتف محمول. بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.