"السكة الحديد": إتاحة اشتراكات القطار للطلاب بأسعار رمزية بجميع الخطوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك من خلال مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لأولياء أمور الطلبة، وانطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أنها تمنح تخفيضا لاشتراكات الطلبة على قطارات (تحيا مصر) وقطارات (التهوية الديناميكية) وقطارات (الثالثة المكيفة)؛ بنسبة 81,25%، موضحة أن التخفيض يتم منحه وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم، وأن هذه الاشتراكات تصرف لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)، وفي حال تم ضبط الاشتراك مع شخص آخر يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة.

وتابعت الهيئة أن اشتراكات الطلبة تستخرج لمدة (9) أشهر للمسافة بالكامل، من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومي، إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وأنه في حالة الطلبة الذين تزيد مدة دراستهم عن (9) أشهر يصرف لهم اشتراكات إضافية، بحد أقصى (3) أشهر خلال فترة التدريب العملي.

وأشارت إلى الخطوات المتبعة في هذا الصدد، حيث يشتري الطالب استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، ويقوم بملء هذه الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية، وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد (2) صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

وأوضحت الهيئة أنه يتم السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون تحصيل أية رسوم ومن دون مقعد ، وفي حالة رغبته في حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز قيمته (5) جنيهات بشباك التذاكر، لافتة إلى أنه يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملي اشتراك (ثالثة مكيفة) بمبلغ 10 جنيهات، لكل رحلة، بحد أقصى رحلتين يوميا، مؤكدة أنها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة، وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.