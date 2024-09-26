يوفر 2.3 مليار جنيه.. "الصيادلة" تعلق على كتابة الدواء في الروشتة بالاسم العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

علق الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، على تصريح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ضرورة كتابة التركيبة الدوائية العلمية في الروشتة وعدم كتابة اسم الدواء، لتلافي حدوث أزمة في صرف العلاج داخل الصيدليات.

وأكد "محفوظ"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الأربعاء، أن هذا سيكون أفضل قرار تم أخذه في تاريخ الدواء والصحة بشكل عام.

وأوضح أن كتابة الاسم العلمي على الدواء بدلًا من الاسم التجاري سيكون قرارًا تاريخيًا، مضيفًا أن هذا الأمر سائد في العالم كله.

وأضاف أن هذا القرار سيكون له أبعاد كثيرة وسيوفر على الدولة أكثر من 2.3 مليار جنيه سنويًا يتم صرفها على الأدوية.