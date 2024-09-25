قرار جديد من النيابة بشأن 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في التنقيب عن الآثار بمنطقة باب الشعرية.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين؛ للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين إثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول، وضبطوا حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وعُثر على حفرة بقطر 1,5 متر وعمق 10 متر، وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وبيعها لتحقيق الثراء السريع.