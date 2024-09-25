منهم مؤثرو السوشيال ميديا وكتاب المقالات.. الحكومة تستجيب لطلب زيادة حضور مؤتمرها الصحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من الفئات أثنت عن استمرار المؤتمر الصحفي الحكومي أسبوعيًّا؛ حيث تلقيت تعليقات تثني على انتظامه وتطلب حضور هذا المؤتمر بشكل دوري.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنه يشرف بدعوة كتاب المقال ورؤساء النقابات المهنية، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الاقتصادية ورجال الاقتصاد المؤثرين، وكذلك مؤثري منصات السوشيال ميديا، مؤكدًا أن الحكومة ستبدأ في إدخال لقاءات مع هذه الفئات.

وتابع رئيس الحكومة بأن هذا الإجراء سيثري اللقاءات وسيمكننا من الاستماع إلى كل وجهات النظر من خلال لقاءات دورية بجانب المؤتمر الصحفي.

وأكد مدبولي أنه سيتم البدء في هذه اللقاءات من الأسبوع المقبل، مثلما تم التواصل مع رؤساء الصحف منذ أسبوعَين، لإشراك أكبر قدر من المجتمع في الأفكار والأطروحات.