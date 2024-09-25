الاستثمار هو شغلنا الشاغل.. مدبولي: نستهدف تحقيق 20 مليار دولار سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الاستثمار هو الشغل الشاغل للحكومة.

وأضاف: التقينا هذا الأسبوع مع عدد كبير من الشركات اليابانية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحدثنا عن خطط كاملة للتوسع في استثمارات الشركات اليابانية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: التقيت مع وفد من مقاطعة "شينج داو"، وشركة هاير الصينية التي تُعد أكبر شركة في العالم في إنتاج الأجهزة المنزلية، ووضعوا حجر الأساس للمرحلة الثانية لاستكمال منتجات كل الأجهزة المنزلية، والمرحلة الثالثة تم الإتفاق عليها بالأمس وتشمل إنشاء وحدات التكييف المركزي العملاقة، وسيتم تنفيذها بالتوازي مع المرحلة الثانية.

وتابع رئيس الحكومة: مع اكتمال الثلاث مراحل للشركة بنهاية عام 2025 سيكون استثماراتها تجاوزت 500 مليون دولار، وهو استثمار أجنبي مباشر يضخ بالآلاف فرص العمل في مصر وهو ما نستهدفه.

وأكمل: نحلم بتحقيق استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار سنويًا.