وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإعلامي أيمن يوسف الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن المذيع الراحل قدم العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة على شاشة التلفزيون المصري من برامج دينية وتراثية ووطنية.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل، وأن يلهمهم الصبر والسلوان ولجميع أسرة العمل الإعلامي داعين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.