بعد القفزة القياسية.. خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أن هناك عوامل ساهمت في زيادة أسعار المعدن الأصفر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه كان متوقعًا أن يكون عام 2024 عامًا لزيادة أسعار الذهب، وهذا ناتج عن عدة عوامل أبرزها خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب جاء نتيجة زيادة الطلب عليه من المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا لهم، نتيجة سحب أموالهم من السوق الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.

وأكد أن هناك عوامل غير اقتصادية أثرت على سوق الذهب، منها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها العديد من المناطق، وأبرزها الشرق الأوسط، وأحدثها التوترات في لبنان.

وأشار إلى أن الصين بدأت في الإقبال على شراء الذهب، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار عالميًا، وذلك منذ بداية أزمة كورونا.

واختتم بأن الاستثمار في الذهب يكون طويل الأجل، بمعنى أن الأموال التي تُستخدم لشراء الذهب لا تكون في حاجة لها، وينبغي انتظار زيادة الأسعار لجني الأرباح والبيع في الوقت المناسب.

وعادت أسعار الذهب العالمى لتسجل مستويات تاريخية جديدة فى ظل تزايد الدعم للذهب من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالى الأمريكي، أو من تزايد حدة التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط "توترات لبنان" والتى تعمل على تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمى أعلى مستوى تاريخى اليوم عند 3640 دولارا للأونصة.