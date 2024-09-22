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قرار قضائي بشأن محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة، في اتهامه مع شخص أخر بحيازة مخدر "الآيس"، في منطقة المرج بقصد التعاطي، لليوم الثالث من دور أكتوبر.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر ضبط بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدي شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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