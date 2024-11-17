بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 42 دقيقة مضت التعليقات على شربل زوي يبدع في عرض أزياء حصري بـ “غراند أفنيوز مول” مغلقة

متابعة بتجــرد: شهد غراند أفنيوز مول – برستيج حدثًا مميزًا في عالم الموضة، بالتعاون مع “بهبهاني برستيج”، حيث أطلق مصمم الأزياء العالمي شربل زوي عرضًا حصريًا قدم فيه مجموعة محدودة من تصاميم الكوتور التي صُممت خصيصًا لهذه المناسبة الاستثنائية. العرض جاء ليؤكد مرة أخرى على بصمة شربل زوي المتميزة في عالم الأزياء الراقية، حيث نجح في الجمع بين الإبداع الفني والتفاصيل الدقيقة التي تعكس ذوقًا استثنائيًا.

شربل زوي، المعروف بتصاميمه التي ارتداها مشاهير عالميون على السجادة الحمراء وفي المناسبات الكبرى، استطاع من خلال هذا العرض أن يبرز تفرده في تقديم أزياء تضج بالفخامة والرقي. التصاميم التي عرضها تميزت بالتفاصيل الدقيقة، الأقمشة الفاخرة، والقصات العصرية التي تؤكد مهارته في المزج بين الكلاسيكية والحداثة.

الفعالية حضرها العديد من الشخصيات الهامة، من بينهم السفير السويسري، السفير الإيطالي، وعدد من أبرز مصممي المجوهرات الإيطاليين، ما أضفى على الحدث طابعًا دوليًا يعكس مكانة شربل زوي كأحد أبرز الأسماء في مجال الأزياء عالميًا.

هذا الحدث لم يكن مجرد عرض أزياء، بل كان احتفالًا بالإبداع والابتكار، حيث نجح شربل زوي في تحويل منصات العرض إلى مساحة فنية تعكس شغفه وتميزه الذي جعله مقصدًا لكل من يبحث عن الأناقة الفاخرة.