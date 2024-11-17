شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس التعليم العام تبدأ بإرسال الخطط الأسبوعية لأولياء الأمور عبر "مدرستي" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.