قبل عرضها… التفاصيل الكاملة لمسرحية “ألف تيتة وتيتة” في موسم الرياض

يواصل الممثل أكرم حسني التحضيرات الخاصة بمسرحيته الكوميدية الجديدة “ألف تيتة وتيتة”، تمهيدًا لتقديمها ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد العلي، لمدة ٥ أيام متواصلة، وذلك اعتبارًا من يوم ٢١ نوفمبر الجاري، وحتى ٢٥ من الشهر ذاته.

يُشارك في بطولة المسرحية الى جانب أكرم حسني، كلّ من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا وإنتاج أمير طعيمة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

تدور أحداث مسرحية “ألف تيتة وتيتة”، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.