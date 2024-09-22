المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة منقولات بالإكراه في مدينة نصر ثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم، بسرقة منقولات بالإكراه من شاب في منطقة مدينة نصر ثالث.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه في مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4665 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المقيدة برقم 538 لسنة كلي القاهرة الجديدة، المتهم: "محمد. خ"، بسرقة منقولات بالإكراه، لـ المجني عليه "أحمد إيمن" تحت تهديد السلاح، اثناء سيره بالطريق العام، فأشهر سلاح أبيض فيه وجه واقدم على كل سرقة محتوياته، وخلالها اتجه المجني عليه إلى ديوان القسم.

وحرر محضر ضده وعلى الفور انتقل رجال مباحث القاهرة بتفريغ كاميرات المراقبة. وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقرو بارتكابه الواقعة.