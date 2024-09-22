ضبط مصنع أدوية وعقاقير مجهولة المصدر في بلبيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بعد تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، أثناء تواجده أمام مصنعه الكائن بدائرة المركز لقيامه بتصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.

وتم العثور بحوزته على الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية تصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر، بالإضافة إلى علب معدة للتغليف وعدد من الأقراص والمواد الخام والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وسيارة تستخدم لنقل وتخزين تلك الأدوية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، خصوصاً الجرائم التموينية المتنوعة.