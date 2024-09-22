المضاعفات خطيرة.. برلمانية للحكومة: متى تنتهي معاناة مرضى السكر مع نقص الأنسولين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توجهت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن استمرار معاناة مرضى السكر بسبب نقص الأنسولين.

وأشارت النائبة إلى أن معاناة مرضى السكر؛ سواء من كبار السن أو الأطفال، لا تتوقف عند فقط ارتفاع الأسعار الذي زاد بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ولكن في الطوابير للحصول على العلاج.

وقالت سلامة: على الرغم من إعلان وزارة الصحة أكثر من مرة ضخ كميات كبيرة من العلاج في الصيدليات؛ فإن الأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأوضحت النائبة أن صيدلية الإسعاف في القاهرة تشهد طوابير بصورة كبيرة للغاية، ويصعب معها على العديد من المواطنين توفير احتياجاتهم من علاج السكر تحديدًا.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة آليات للتعامل مع الأزمة، إلا أن معاناة المرضى ما زالت مستمرة.

وحذرت أمل سلامة من أن تأخر صرف الأدوية بصورة منتظمة لمرضى السكر، وهو من الأمراض المزمنة، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة المواطنين.

وتساءلت عضو مجلس النواب: متى تنتهي معاناة مرضى السكر من أجل الحصول على الأنسولين؟ مطالبةً الحكومةَ بكشف تفاصيل خطة التعامل مع الأزمة؛ لرفع المعاناة عن المواطنين.