"قوى النواب": الرئيس السيسي أول قائد يهتم بربط التعليم باحتياجات سوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي في استمرار أزمة البطالة عدم الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل على مدى العهود السابقة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي هو أول قائد في تاريخ مصر يعطي أولوية قصوى وحقيقية لتحديث وتطوير التعليم لربطه باحتياجات سوق العمل.

واشارت "درويش"، إلى أن التعليم الفني والتقني شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصةً في ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحة أن أكبر دليل على ذلك هو أن قطاع التعليم الفني والتقني يضم حاليًا أكثر من 3.5 ملايين طالب.

وأكدت أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية مشيرة إلى أن عام 2024 - 2025 وطبقًا لتصريحات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث شهد اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، حيث أبدى أكثر من 23 ألف طالب رغبتهم في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد التكنولوجية التابعة للوزارة إلى أكثر من 100 ألف، مما يمثل حوالي 8.5% من إجمالي طلاب التعليم الجامعي، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعًا في ظل التوجه المحلي والدولي نحو التعليم القائم على المهارات الفنية والتقنية.

كما أشادت البرلمانية بنجاح الحكومة في تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التي يصل عددها حاليًا إلى 10 جامعات تحتوي على 58 برنامجًا يتطلبها سوق العمل مؤكدة أن هذا النمو يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه البرامج الفنية والتقنية في تشكيل مستقبل القوى العاملة المصرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأعلنت تأييدها لتأكيد الدكتور أيمن عاشور على أن وزارة التعليم العالى تسعى لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطي جميع أنحاء الوطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا.