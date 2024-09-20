بعد أن تسببت في القبض عليه.. ماذا قال التيجاني عن خديجة التي اتهمته بالتحرش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، القبض على صلاح الدين التيجاني، الذي عرّف بأنه شيخ الطريقة التيجانية، رغم نفي مشيخة الطريق الصوفية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، الجمعة، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة، القبض على الشيخ صلاح التيجاني، بعد اتهام فتاة له بالتحرش بها، على أن يتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

وقبل القبض عليه بساعات، قال التيجاني في لايف لموقع الخليج 365، الأربعاء الماضي، إنه لن يتحدث عن تفاصيل الأحداث، متابعا: "ما قالته والدة خديجة يكفي وهي تعاني نفسيًا".

وفيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين الفتاة، أكد الشيخ التيجاني أنه لم يواجه أي مشاكل معها، قائلاً: "ما كانش فيه مشاكل خالص، وكانت بتاخد رأيي في كل حاجة، وأنا كنت بعتبر نفسي والدها وهي معتبرة نفسها بنتي".

وعند سؤاله عن صحة طلب والد الفتاة زواجها من ابنه، أقر الشيخ التيجاني بصحة هذا الطلب، وقال: "نعم، ومرة دخل قالي لو سمحت خديجة قربت تخلص، وابنك قرب يخلص، ويشرفنا نناسب بعض".

ونفى الشيخ التيجاني بشكل قاطع اتهامه بالتدخل في حياة الفتاة وأسرتها بشكل مفرط، بما في ذلك التحكم في طعامها وشرابها، معتبرًا أن هذه الاتهامات لا تستند إلى الواقع، قائلًا:" مفيش حد يصدق الكلام دا، هو أنا فاضي؟".

وردا على سؤال حول سبب تفويضه بتربية الفتاة رغم وجود والدها، أوضح الشيخ أن والد خديجة يعاني من أمراض نفسية، وأنه تدخل لحل المشاكل بينها وبين والدها، بعد أن أثرت حالة والدها النفسية عليها بشدة لدرجة أنها حاولت الانتحار.

وفيما يتعلق بتحمله أي خطأ في التعامل مع الفتاة، قال: الشيخ التيجاني كلمتها وخديجة كانت بتعمل صور حلوة بالمونتاج وطلبت منها تبعتها لإبني علشان تلفت نظره.

وأضاف أن ابنه اتصل به مستفسرًا ويقول له "هو في إيه، وبيقولي هو في إيه؟، لأن أول مرة يحصل حاجة زي كدا، وما رضيتش أقوله حاجة عن حالتها النفسية، وسيبته يكتشف بنفسه، والبنت من أول مكالمة حكيتله على كل مشاكلها النفسية، والشات موجود ولكن مش هنشره، وبعد ما حصل كدا هو صرف نظر واعتذرت للدكتور خالد والدها".

وأكد الشيخ التيجاني أنه شخصية عامة، وصفحته على مواقع التواصل يديرها 10 من الأدمن، مشيرًا إلى أنها قد تتعرض للاختراق أحيانًا.

وأوضح أنه يتحدث مع الناس ببساطة وبحب، خاصة مع من يعانون من مشاكل نفسية، وأنه لم يصدر عنه أي كلام قد يحمل إيحاءات تسيء إليه.