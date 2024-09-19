برلمانية "الشعب الجمهوري" بالشيوخ: "بداية" تحقق التنمية الصحية والتعليمية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ بإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي المواطن اهتماما كبيرا وتسعى نحو تلبية احتياجاته ورفع الأعباء عن كاهله وتوفير كافة الوسائل الداعمة لضمان حياة كريمة وأفضل تساعده على أداء دوره المجتمعي وواجباته في التنمية والبناء.

وقال وهبة في بيان له اليوم، إن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع، مؤكدا أن بناء الإنسان المصري حق أصيل من حقوق الإنسان الاجتماعية واستثمار مهم في الطاقة البشرية التي تمثل واحدة من أهم رؤوس أموال الدولة التي تسهم بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على الإنتاج والحفاظ على قوته الاقتصادية وأمنه واستقراره بوعيه وثقافته وسلامته الصحية والتعليمية والثقافية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ أن بناء الإنسان يسهم في نجاح كافة الجهود التنموية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الإنسان أو الرأس المال البشري هو حجر الأساس في الجمهورية الجديدة والحصن الحقيقي لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها الوطن.

وشدد وهبة، على أن بناء الإنسان المصري هو الضمانة الحقيقية لحماية الأمن القومي للبلاد، بوعيه وثقافته وقدرته على الإنتاج والمساهمة في بناء وطنه و تحقيق التنمية الشاملة المستهدفة في الجمهورية الجديدة.