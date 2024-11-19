الخطيب تلقى اتصالا من الراعي اطمأن خلاله إلى أوضاع المجلس بعد الأضرار التي الحقها به العدوان الإسرائيلي

تلقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إتصالا هاتفيا من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، مستوضحا حجم الأضرار التي لحقت بمقر المجلس على طريق المطار جراء العدوان الاسرائيلي ،ومطمئنا إلى عدم حصول أي إصابات بشرية .

وجرى خلال الإتصال التداول في عدد من الشؤون العامة ،لا سيما موضوع المتابعة للقمة الروحية ،عبر اللجنة التي شكلت لهذه الغاية وعقدت أول اجتماعاتها اليوم في بكركي.