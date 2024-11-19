حزب الله: استهدفنا منطقة الكريوت شمالي حيفا ومستوطنات جعتون معالوت ترشيحا وغورن بصليات صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصليةٍ صاروخيّة".
وفي بيان اخر، اعلن الحزب انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، مستوطنة غورن، بصليةٍ صاروخيّة".
واضاف في بيان اخر انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:15 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخيّة".
كما اعلن انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، مستوطنة جعتون، بصليةٍ صاروخيّة".
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