النشرة: سلسلة غارات استهدفت الحوش في منطقة صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت الحوش في منطقة صور. كما استهدفت الغارات اطراف عين بعال - باتوليه منطقة برج البعلبكي.

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