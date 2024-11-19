بري: وضع المفاوضات جيد مبدئياً وما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ"الشرق الأوسط" بعد لقائه لساعتين مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، أن "الوضع جيد مبدئياً زما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل"، مشيراً إلى أن "هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكشتاين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك".

وكرر بري، أن "الأمور جيدة"، لافتاً الى أن "الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين".

وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتها مع الإسرائيليين، أوضح بري "هوكشتاين يقول إنه نسق مع الإسرائيليين فيما يخص المسودة"، مستدكاً "إنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم".