افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الصليب الأحمر اللبناني تمكن بمؤازرة الجيش من انتشال ستة جثامين لعناصر فوج إطفاء قضاء بنت جبيل كانوا قد استشهدوا مع 14 من زملائهم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركز الفوج في السابع من تشرين الأول الماضي. وكان ثمانية شهداء قد انتُشلوا في اليوم نفسه، فيما لا يزال ستة مفقودي الأثر.
ويذكر أنه وعلى مدى أسابيع منع العدو المسعفين من الإقتراب من موقع الغارة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الصليب الأحمر تمكن بمؤازرة الجيش من انتشال جثامين 6 شهداء من عناصر فوج إطفاء قضاء بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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