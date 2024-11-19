باسيل التقى السفير المصري وبحث معه العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان ومسألة وقف النار

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير المصري علاء موسى، بحضور النائب سليم عون ومسؤول العلاقات الدبلوماسية في "التيار" طارق صادق. وتناول البحث العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان ومسألة وقف النار. كما كان تشديد على أهمية إجراء الاستحقاق الرئاسي.

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