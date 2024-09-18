لكبرى الشركات.. ضبط مصنع للأسلاك الكهربائية المغشوشة بالقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لادراتهم مصنعًا بدون ترخيص لتصنيع الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر، بمنطقة منشأة ناصر.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، لتصنيع الأسلاك المطاطية وتغليفها بملصقات مدون عليها اسم إحدى الشركات وبيعها للمحلات التجارية كونها أسلاك كهربائية من إنتاج الشركة المشار إليها "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من بكر ولفائف الأسلاك - عدد من الملصقات المدون عليها اسم الشركة المشار إليها- الأدوات المستخدمة في التصنيع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم المصنع وحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة واستخدام علامة تجارية غاشين بذلك جمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.