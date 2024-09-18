جنون الشهرة | فتاة تنشر فيديوهات مخلة عبر التيك توك.. والنيابة تصدر قرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهمة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك"، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح في الجيزة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر تطبيق "تيك توك"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية، "أظهرت مناطق حساسة من جسدها".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول.

وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل وآثار تؤكد نشاطها الآثم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.