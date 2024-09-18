طعنها وسط الشارع.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل زوجته في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بالجيزة تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته طعنًا وسط أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمقتل سيدة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بآثار طعن نافذ، وتحفظت عليها الجهات المعنية تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكب الواقعة وهو زوج المجني عليها، بسبب خلافات أسرية بينهما، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.