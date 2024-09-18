لا يمثل إلا نفسه.. مشيخة الطريقة التجانية تتبرأ من شيخ إمبابة- بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أصدرت مشيخة الطريقة التجانية بجمهورية مصر العربية، بيانًا بخصوص ما كثر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد الشيوخ في منطقة إمبابة "ص"؛ نظرًا لما شاع على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من مسلم عامي غير عالم، حسب المشيخة.

وقالت مشيخة الطريقة التجانية: فضلًا عن أنه يدَّعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها؛ مما ثار حول المدعو "ص" الذي يغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التجانية، والطريقة منه براء ما دام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات.

وأضاف بيان المشيخة: "فإن الطريقة متمثلة في مشيختها بالزاوية التجانية الكبرى، تعلن أمام الجميع براءتها من كل قول أو فعل يخالف ما يعتقده أهل السُّنة والجماعة، وسلف الأمة الصالح، وما اتفق عليه علماء الأمة مهما كانت مكانة المخالف، ومهما انتشر صيته، فإن العبرة في الطريقة التجانية هو ما أعلنه شيخها سيدي أحمد التجاني، رضى الله عنه، من قيامها على قواعد الشرع الشريف، وأن الشرع هو الأصل ولا أصل فيها سواه حيث قال رضى الله عنه: ما جاءكم عني فزنوه بميزان الشرع، فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوه. فكل ما خالف الشرع فالطريقة وشيخها وعلماؤها ومريدوها يبرؤون إلى الله منه ومن فاعله".

واستطرد البيان: ونحن نؤكد ما سبق أن أعلناه بتاريخ ۲۰۱۷ و۲۰۱۹ باعتبار هذا الشخص معزولًا عن أي مسمى تابع للطريقة التجانية، وأنه لا يمثل إلا نفسه، وأنه غير مسموح له بممارسة أي نشاط خاص بها؛ وذلك لعدم أهليته، ولما ثبت عندنا من فساد معتقده وانحرافه عن الطريقة وتحريفه أصولها.

واختتمت الطريقةُ بيانها قائلةً: "ونهيب بكل قلم منصف يقدر ما يكتب أن يرجع إلى المصادر الموثوقة قبل أن ينشر كلمة أو معلومة، وللطريقة جهتها المعتمدة الوحيدة في جمهورية مصر العربية، وهي الزاوية التجانية الكبرى بالمغربلين، والتابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية. ولا يسعنا في ختام بياننا إلا أن ندعوه إلى العودة إلى رشده والتمسك بالكتاب والسُّنة والتوبة إلى الله من كل ما يخالف أصول الشريعة. والله من وراء القصد، شيخ الطريقة التجانية بجمهورية مصر العربية: محمد الحافظ أحمد محمد الحافظ التيجاني، الزاوية التجانية الكبرى.