غدًا.. عرض مشروع ترويجى لمسار العائلة المقدسة بتقنية "VR" بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

تنظم اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة "مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث"، غدًا الإثنين، مبادرة لعرض المشروع الترويجي لمسار العائلة المقدسة بتقنية الواقع الافتراضي "VR"، وبسبع لغات في خريطة تفاعلية تشرح المسار بأحدث التقنيات التكنولوجية، وجولة بالواقع الافتراضي لنقاط المسار، التي تحتوي على شواهد أثرية من سيناء إلى محافظة أسيوط بصعيد مصر، ومعرفة 25 نقطة للمسار في كل ربوع مصر.

تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بافتتاح المتحف الإلكتروني الخاص بمؤسسة مصر المباركة، كما سيتم تنظيم عدة محاضرات على مدار 3 ساعات من الساعة 6 مساءً، وحتى التاسعة مساءً تتضمن محاضرة د. محمد إسماعيل أستاذ تكنولوجيا المتاحف بجامعة عين شمس لتقديم أمثلة لمتاحف إلكترونية وشكل العروض فيها، وعرض بعض المشاهد من الـVR الخاص بمؤسسة مصر المباركة.

وتتضمن محاضرة عن المخطط الاستثماري لنقاط مسار العائلة المقدسة، وخطة الدولة لترويجه سياحيًا، يقدمها المهندس عادل الجندي رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة السياحة، وتتناول المحاضرة عرض المخطط الاستثماري على نقاط مسار العائلة المقدسة، والإجراءات والتسهيلات، التي تقدم للمستثمرين للاشتراك في تنفيذ هذا المخطط، إضافة إلى الترويج السياحي لهذا المشروع القومي.

وكذلك محاضرة عن برامج سياحية جذابة لزيارة مسار العائلة المقدسة، تقدمها د. ماري ميساك أستاذة الإرشاد السياحي بجامعة حلوان، وتتناول المحاضرة فكرة تقسيم البرامج السياحية لقطاعات مختلفة في مصر، خلالها يتمكن السائح من زيارة كل قطاع جغرافي، ومشاهدة كل الحضارات الموجودة به، ثم يعود إلى مصر أكثر من مرة لمشاهدة قطاعات جغرافية أخرى، إضافة لأمثلة لتلك البرامج، التي تبرز أيضًا معالم سياحية مهمشة.