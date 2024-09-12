شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ دينا الصيرفى لتعيينها فى منصب مساعدة لوزيرة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المجلس القومى للمرأة بقرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتعيين دينا عمر الصيرفى مساعدة لوزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، وذلك في إطار تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة، والاستعانة بالكفاءات المتميزة من الشباب ذوي الخبرة؛ تحقيقا لأفضل مستويات العمل والإنجاز.

ويؤكد المجلس بالغ فخره وسعادته بهذا القرار الذى يؤكد حرص الدكتورة مايا مرسي على استكمال جهودها الحثيثة لدعم وتمكين المرأة والشباب من الوصول إلى المواقع القيادية، ويعد امتدادا لجهود الدولة المصرية لتمكين المرأة.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى دينا عمر الصيرفي لتقلدها هذا المنصب الهام، ويؤكد أنه منصب مستحق لقيادة شابة حققت العديد من الجهود والإنجازات خلال مسيرتها المهنية، ويأتى هذا المنصب أيضًا تقديرا لخبرتها بهذا الملف، ويتمنى لها النجاح والتوفيق فى مهام منصبها الجديد وفى مسيرتها المهنية.

تجدر الإشارة الى أن دينا الصيرفي واحدة من القيادات الشابة بالمجلس القومى للمرأة، وعملت على العديد من الملفات الدولية الهامة لعل أبرزها المشاركة في اعداد تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وورقة السياسات الخاصة بالمرأة في ظل جائحة كورونا، وطرح مصر الدولى حول المرأة وتغير المناخ، وملف إنجازات ومكتسبات المرأة المصرية، وغيرها العديد من الملفات المحلية والدولية الهامة.