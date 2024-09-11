شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تعرضت لأزمات ضخمة.. وملتزمون بحماية الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على حماية الاستثمارات، قائلا: "نرحب بالشركات الألمانية ومهم قوى تبقوا متأكدين إن استثماراتكم مؤمنة ومحمية بشكل كبير.. وده التزام بحماية الاستثمارات بصفة عامة ومستحقات الشركات الألمانية على الأخص.

وتابع الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألماني بقصر الاتحادية: "مهم جدا أن الناس تعرف أننا على مدى 4 سنوات تعرضت مصر لأزمات ضخمة جدا مكنتش سبب فيه.. ابتداء من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة غزة".

وأضاف الرئيس السيسي: "حدودنا التلاتة الاتجاه الجنوبى والغربي والشرقي مع إسرائيل وقطاع غزة غير مستقرة ولها تداعيات كبيرة جدا، ولها تاثير خلال العشر سنوات الماضية.. عندنا أكتر من 9 ملايين ضيف نزحوا إلى مصر نتيجة الأزمات في بلادهم .. اليمن ليبيا سوريا السودان وجنوب السودان ودول كثيرة جدا.. ومصر كانت حريصة من سبتمبر 2016 ميبقاش فيه مركب هجرة غير شرعية واحد في اتجاه أوروبا من منظور إنساني ومنسمحش للناس دي أنهم يترموا في البحر ونكون سبب في المساس بأمن واستقرار شركاؤنا في أوروبا.