ارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تصدم المواطنين بحالة الطقس خلال الساعات القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.
وتوقعت الهيئة، ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء بنحو 5 درجات ليسود طقس شدبد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 37: 38 درجة وعلى جنوب الصعيد 41: 43
وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الثلاثاء كالتالي:-
- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 درجة، والمحسوسة 38.
- السواحل الشمالية 37 درجة، والمحسوسة 39.
- جنوب سيناء 37 درجة، والمحسوسة 39.
- شمال الصعيد 38 درجة، 40.
- جنوب الصعيد 41، والمحسوسة 42
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