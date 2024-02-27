من خرائط القرار الجمهوري.. تعرف على حدود مدينة "رأس الحكمة" (صور رسمية)



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا حمل رقم 55 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة.

ونص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية على: تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليون و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

وتضمنت المادة الثانية: يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية، كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي ننشر حدود مدينة رأس الحكمة التي تبدأ من نقطة الإحداثيات 1 إلى 417.

واشترك في تحديد الإحداثيات الكاملة للمدينة: المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وإدارة المساحة العسكرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة.