ترامب يخسر 1.3 مليار دولار من ثروته في يوم واحد (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

شهد الرئيس السابق والمرشح الحالي على كرسي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، انخفاضًا حادًا في صافي ثروته بعد أسوأ يوم لسهم شركته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث خسر نحو 1.3 مليار دولار في يوم واحد.

وتراجعت أسهم شركة "Trump Media & Technology Group"، مالكة منصة "Truth Social"، بنسبة 22.3% يوم الأربعاء، مما يمثل أكبر خسارة يومية لها منذ طرحها للاكتتاب في مارس، متجاوزة بذلك الانخفاض السابق بنسبة 21.5% الذي حدث في الأول من أبريل.

قبل هذا الانخفاض، أُغلِق السهم يوم الثلاثاء فوق 51 دولارًا، مما جعل قيمة حصة ترامب في الشركة تبلغ حوالي 5.9 مليار دولار. لكن بنهاية التداول يوم الأربعاء، تراجعت هذه القيمة إلى 4.6 مليار دولار، ليخسر ترامب بذلك 1.3 مليار دولار من ثروته في يوم واحد.

ورغم عدم وجود سبب واضح لهذه الانتكاسة الحادة، أرجع بعض المتداولين السبب إلى فقدان السهم للزخم الذي قاده ليصبح سهمًا ميميًا يعكس توقعات التجار حول مستقبل ترامب السياسي.

شهد السهم تقلبات كبيرة طوال العام، حيث لم تتطلب حركته أي إعلانات رسمية من الشركة.

وعلى مدى الأسابيع الخمسة الماضية، تضاعفت قيمة "ترامب ميديا" أربع مرات مدفوعة بالمراهنات في وول ستريت على احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض.