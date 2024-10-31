استشهاد 19 شخصا في الغارات الإسرائيلية على مدينة بعلبك شرق لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الجوية الإسرائيلية، أسفرت عن اسشتهاد 19 شخصًا في منطقة مدينة بعلبك الأثرية شرق لبنان، بحسب سكاي نيوز.

وأسفرت غارة جوية عن استشهاد 11 شخصًا في قرية مزرعة بيت صليبي، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.

وأضافت الوزارة، أن ضربة أخرى في بلدة بدنايل في منطقة بعلبك أيضا أسفرت عن استشهاد 8 خرين.

وقال شهود، إن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت سابق الأربعاء مدينة بعلبك بعد أن دعا إلى الإخلاء.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.