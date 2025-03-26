هل يواجه البيتكوين تصحيح وشيكا خاصة مع تصاعد الجشع؟

ارتفع سعر البيتكوين إلى مستوى 88,500 دولار، مما عزز التفاؤل بين المستثمرين، حيث توقع البعض وصوله إلى 159,000 دولار.

لكن منصة “Santiment” حذّرت من أن هذا الجشع قد يؤدي إلى تصحيح، إذ تميل الأسواق إلى التحرك عكس الاتجاه السائد.

توقفت موجة الصعود عند 89,000 دولار بسبب مقاومة قوية، ودخل مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة ذروة الشراء، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح.

كما بدأت الحيتان في بيع أكثر من 20,000 بيتكوين بقيمة 1.8 مليار دولار، مما قد يضغط على السعر أكثر.

ورغم بقاء البيتكوين عند 87,000 دولار، إلا أن هيمنته تراجعت إلى 58.3% مع صعود العملات البديلة.

فهل يستمر الصعود، أم أن السوق مقبل على تصحيح؟

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