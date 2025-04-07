تراجع حاد في سعر البيتكوين وسط توترات تجارية عالمية متصاعدة

شهدت عملة البيتكوين تراجع حاد صبيحة اليوم الاثنين، حيث تراجع سعر البيتكوين لغاية 74,600 دولار.

الانخفاض يعكس وبشكل واضح حالة القلق التي تسود الأسواق المالية العالمية بما فيها سوق الكريبتو.

يعزو المحللون هذا التراجع إلى رد فعل مباشر على التصريحات الأخيرة الصادرة عن إدارة “ترامب” بشأن فرض رسوم جمركية “متبادلة”، في إطار ما وصفته الإدارة الأمريكية بإعادة هيكلة تجارية لا بد منها.

امتد تأثير هذا التراجع إلى باقي العملات الرقمية، حيث هبط سعر الإيثيريوم إلى مستوى 1446 دولار، بانخفاض بلغت نسبته 18.5% خلال أسبوع.

كما تراجعت عملات أخرى مثل XRP التي سجلت 1.7 دولار، وSOL التي انخفضت إلى ما دون 100 دولار.

التقلبات لم تقتصر على سوق العملات الرقمية، بل طالت أسواق الأسهم في آسيا أيضا، حيث خسر مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ أكثر من 9%، فيما تراجع مؤشر “CSI300” الصيني بأكثر من 5%.

في هذا السياق، استبعد مسؤولون في الإدارة الأمريكية التوصل إلى حلول سريعة، مشيرين إلى أن التصعيد الجمركي يأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد.

صرح وزير الخزانة “سكوت بيسنت” بأن الدول الساعية للتفاوض مارست سياسات غير عادلة لسنوات، بينما أكد وزير التجارة “هوارد لوتنيك” أن الرسوم ستبقى قائمة على المدى القريب.

من جانبه، علق الرئيس “دونالد ترامب” على التراجع قائلا:

أحيانا، لا بد من تناول الدواء لإصلاح ما فسد.

في إشارة إلى أن الإجراءات المتخذة تُعد ضرورية، رغم تداعياتها الفورية على الأسواق.

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