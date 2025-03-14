صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تشهد المزيد من التدفقات الخارجية: التفاصيل

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شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات خارجية بلغت 143.3 مليون دولار يوم أمس 13 مارس، بينما استمرت صناديق الايثيريوم في التراجع لليوم السابع على التوالي بخسارة 73.63 مليون دولار.
تصدر صندوق FBTC التابع لشركة “Fidelity” موجة التراجع بخروج 75.48 مليون دولار، تلاه صندوق “ARKB” التابع لـ “Ark 21Shares” بـ 60.23 مليون دولار.
في المقابل، سجل صندوق “IBIT” التابع لـ “Blackrock” تدفقات واردة بلغت 45.75 مليون دولار.
أدى هذا الاتجاه إلى انخفاض إجمالي أصول صناديق البيتكوين إلى 89.6 مليار دولار، بينما تراجعت أصول صناديق الايثيريوم إلى 6.49 مليار دولار.
تعكس هذه التدفقات الخارجية قلق المستثمرين تجاه السوق، رغم بعض المؤشرات الإيجابية مثل التدفقات الواردة لصندوق IBIT.
حاليا يشهد سعر البيتكوين بعض التعافي من الهبوط الأخير دون مستوى 80 ألف دولار حيث يتداول فوق مستوى 83 ألف دولار بقيمة سوقية إجمالية تفوق 1.65 تريليون دولار ومع هيمنة على السوق تقدر تقريبا بنسبة 59%.
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