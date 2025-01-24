“ترامب” يوقع أمر تنفيذي بشأن العملات المشفرة: ما مصير فكرة الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين؟

وقّع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أمر تنفيذي لإنشاء مجموعة العمل الرئاسية تتكلف بسوق الأصول الرقمية.

يهدف الأمر إلى تطوير لوائح فيدرالية شاملة للعملات الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية المستقرة.

إحدى المهام الرئيسية للمجموعة تتمثل في دراسة إمكانية إنشاء مخزون استراتيجي وطني للأصول الرقمية.

ينص الأمر التنفيذي على أن هذا المخزون قد يستند إلى العملات المشفرة المصادرة قانونيا من قبل الحكومة الفيدرالية، والتي تشمل 21 مليار دولار من العملات المشفرة، معظمها بيتكوين.

سيترأس المجموعة “ديفيد ساكس”، مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، بمشاركة وزير الخزانة ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات.

الأمر التنفيذي يحظر أيضا على الوكالات الفيدرالية الترويج لعملات رقمية للبنوك المركزية (CBDC)، ما يعكس تحولات كبيرة في السياسة مقارنة بالإدارة السابقة.

في خطوة متزامنة، تم انتخاب السيناتور “سينثيا لوميس” رئيسة للجنة الفرعية المصرفية بمجلس الشيوخ والمكلفة بالعملات الرقمية.

أعلنت “لوميس” أنها ستدفع بتشريعات جديدة لدعم الابتكار الرقمي واستكشاف إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.

ارتفعت أسعار البيتكوين بنسبة 2٪ بعد الإعلان لتصل إلى 106300 دولار قبل أن تستقر ولغاية اللحظة عند 105000 دولار.

وفي تصريح له من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد “ترامب” أن إدارته تهدف إلى جعل الولايات المتحدة المركز العالمي للعملات المشفرة.

بالنسبة لفكرة إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين في خزانة الولايات المتحدة الأمريكية فمازالت في مهدها ومجرد فكرة في ذهن “سينثيا لوميس” إلا أن التطورات المتسارعة ودعم “ترامب” للعملات الرقمية من شأنه دعم هذه الفكرة وتحويلها لحقيقة وإذا ما حدثت فحتما سيتغير النظر للبيتكوين والعملات الرقمية.

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