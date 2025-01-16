رئيس هيئة SEC مصرحا: الهيئة لم تصنف البيتكوين أو الإيثيريوم كأوراق مالية!

في خرجته الاعلامية الأخيرة، أكد “غاري جينسلر”، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المنتهية ولايته، أن الهيئة لم تصنف البيتكوين أو الايثيريوم كأوراق مالية.

جاء هذا التصريح في مقابلات مع Yahoo Finance و CNBC.

أوضح “جينسلر” أن البيتكوين، رغم كونه أصل مضارب، لا يخضع لقوانين الأوراق المالية، مميز إياه عن الرموز الرقمية الأخرى التي تتطلب إثبات أكبر لقيمتها.

لكنه لم يكن واضح بشأن الإيثيريوم، حيث تُظهر وثائق سابقة من هيئة SEC اعتقاده بأن الإيثريوم قد يكون ورقة مالية غير مسجلة.

كما انتقد “جينسلر” معظم مشاريع الكريبتو الأخرى، مشيرا إلى أنها تفتقر لحالات استخدام واضحة وقيم حقيقية، ما يجعلها غير مستدامة على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بالانتقادات لنهج SEC، أكد “جينسلر” أن صياغة الأطر التنظيمية تقع على عاتق الكونغرس، مدافعا عن تركيز الوكالة على معاقبة عدم الامتثال بدلا من إصدار إرشادات جديدة.

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