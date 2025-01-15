تايلاند تدرس إمكانية السماح بإدراج صناديق ETF البيتكوين في البورصة

تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند السماح بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) الخاصة بعملة البيتكوين، مما سيمكن الأفراد والمؤسسات من الاستثمار المباشر في العملات الرقمية المشفرة.

هذا النهج يمثل تحول عن القيود السابقة التي اقتصرت على المستثمرين الأثرياء والمؤسسات فقط.

مع تزايد حسابات تداول العملات المشفرة في البلاد إلى 270 ألف حساب حتى نوفمبر 2024، تسعى السلطات إلى تعزيز التبني عبر أدوات مالية جديدة، بما في ذلك العملات المستقرة المدعومة بسندات حكومية أو شركات محلية ذات تصنيفات ائتمانية قوية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استكشاف إنشاء صندوق رمل (صندوق تجريبي خال من المخاطر) لتجارب معاملات البيتكوين في مدينة “بوكيت” السياحية.

على صعيد آخر، تواجه منصة “Polymarket” حظر محتمل في تايلاند بعد وصفها بأنها مقامرة غير قانونية عبر العملات المشفرة، مما يعكس الموقف الحذر تجاه بعض التطبيقات الرقمية في ظل القوانين المحلية.

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