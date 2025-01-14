لماذا ارتد وارتفع سعر البيتكوين؟ إليكم أبرز العوامل!

سجل سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ اليوم 14 يناير 2025، مضيفا أكثر من 2,000 دولار إلى قيمته ليصل إلى ما فوق 97,000 دولار، بزيادة نسبتها 2.7%.

يأتي هذا التعافي بعد انخفاضه يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في شهرين عند 89,398 دولار.

العوامل وراء ارتفاع البيتكوين:

استقرار السوق: يعكس هذا الارتفاع خروج السوق من مرحلة التجميع التي بدأت منذ نوفمبر، مع وجود دعم قوي عند 92,000 دولار ومقاومة عند 98,000 دولار.

يعكس هذا الارتفاع خروج السوق من مرحلة التجميع التي بدأت منذ نوفمبر، مع وجود دعم قوي عند 92,000 دولار ومقاومة عند 98,000 دولار. نشاط المشتقات: شهد السوق تصفية مراكز بقيمة 500 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى توازن بين المشترين والبائعين وأنشأ بيئة أكثر استقرارا.

شهد السوق تصفية مراكز بقيمة 500 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى توازن بين المشترين والبائعين وأنشأ بيئة أكثر استقرارا. أداء العملات البديلة: ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 4.9% ليصل سعر العملة إلى 3200 دولار، بينما سجل الريبل زيادة بنسبة 7% إلى 2.56 دولار، مما يشير إلى معنويات إيجابية عامة في السوق.

أسباب انخفاض يوم الاثنين:

سياسة الفيدرالي: توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بسبب بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، مثل إضافة 256,000 وظيفة جديدة ومعدل بطالة 4.1%.

توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بسبب بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، مثل إضافة 256,000 وظيفة جديدة ومعدل بطالة 4.1%. ذعر السوق: أدى هذا إلى سحب 1.6 مليار دولار من صناديق استثمار الكريبتو خلال أربعة أيام.

وفقا لبعض التحاليل الفنية فيشير شريط الدبوس الصاعد فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوم إلى أن البيتكوين قد يكون مستعد لمزيد من المكاسب إذا حافظ على مستواه فوق 97,000 دولار.

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