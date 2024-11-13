بعد تجاوز البيتكوين حاجز 80 ألف دولار: ماذا بعد؟

شهد سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ إلى أكثر من 80 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تسجيل مكاسب واسعة في السوق شملت الإيثيريوم عند 3200 دولار و SOL عند 210 دولار.

بينما وخلال 24 ساعة، بلغت التصفية السوقية 600 مليون دولار موزعة بالتساوي بين المراكز الطويلة والقصيرة، مما يعكس زخم صعودي قوي في السوق.

بحسب “ريان لي” مدير المحللين في شركة “Bitget Research” فإن معدلات التمويل للعقود طويلة الأجل على البيتكوين والإيثريوم وSOL ارتفعت إلى معدل سنوي 10%، وهو ما يعكس زيادة في الرافعة المالية واحتمال تصاعد التقلبات.

في الوقت نفسه، يُلاحظ امتصاص البيتكوين للسيولة من السوق، حيث لم تُظهر العملات الرقمية البديلة انتعاش نسبي كبير، مما يساهم في تشديد صناديق السوق وزيادة تقلبات المشتقات.

في سوق الخيارات، تظهر معنويات صعودية قوية، حيث أصبحت خيارات شراء البيتكوين أكثر تكلفة من خيارات البيع.

ومع ذلك، يتوقع المحللون استمرار تقلبات كبيرة، مع احتمالية حدوث تصحيحات سريعة بعد أي اختراقات صعودية.

من المتوقع أن يتراوح سعر البيتكوين هذا الأسبوع بين 76 ألف دولار و85 ألف دولار، بينما قد تتذبذب الإيثريوم بين 2800 دولار و3500 دولار.

ينصح المستثمرون بتوخي الحذر عند استخدام الرافعة المالية، مع التفكير في جني الأرباح عند توفر الفرص.

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