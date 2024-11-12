شركة “BitFuFu” تستفيد من ارتفاع البيتكوين للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون دولار

حصلت شركة “BitFuFu”، المدرجة في بورصة ناسداك على تسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون دولار من AntPool” Technologies” بالتزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية تقارب 90 ألف دولار.

يهدف التمويل إلى تعزيز خطط الشركة للتوسع في البنية التحتية ودعم فرص الاستحواذ، مع الحفاظ على حيازاتها من البيتكوين.

يشمل الاتفاق تمويلا لمدة عامين بفائدة سنوية 6.5%، بضمان حيازات الشركة من البيتكوين بنسبة قرض إلى قيمة 70%.

كما تخطط “BitFuFu” لاستخدام هذا التمويل لتغطية تكاليف الاستضافة واستكشاف عمليات اندماج واستحواذ محتملة.

في خطوة أخرى لمواجهة ارتفاع تكاليف التعدين بنسبة 170% خلال العام الماضي، استحوذت الشركة على منشأة تعدين بقدرة 80 ميغاواط في إثيوبيا للاستفادة من تكاليف الطاقة المنخفضة في شرق إفريقيا.

رفع هذا الاستحواذ قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 600 ميغاواط، مع تحولها إلى إدارة مباشرة لبعض منشآتها.

على الرغم من ارتفاع إيرادات “BitFuFu” بنسبة 70% خلال الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 129 مليون دولار، انخفض صافي الأرباح بنسبة 75% بسبب الضغوط التشغيلية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

يعكس هذا الاتجاه تحديات قطاع التعدين بأكمله، حيث تراجعت إيرادات شركات التعدين إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2023، وسط صعوبة متزايدة في التعدين وتكاليف تشغيل مرتفعة.

تأتي هذه الخطوات الاستثمارية من “BitFuFu” كجزء من استراتيجية للاستفادة من انتعاش أسعار البيتكوين وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستعداد لنمو مستقبلي في السوق.

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