البنك السويسري UBS يطلق صندوق استثماري قائم على الايثيريوم

أعلن بنك UBS السويسري عن إطلاق صندوق استثماري جديد قائم على شبكة الايثيريوم باسم “UBS USD Money Market” ويختصر بـ (uMINT)، تلبية للطلب المتزايد من المستثمرين على الأصول المالية الرقمية.

يوفر الصندوق حلول متقدمة لإدارة النقد للمستثمرين المؤسسات، ويرتكز على أدوات سوق مال عالية الجودة في بيئة تدار بحذر من حيث المخاطر حسب ما جاء في بيان البنك.

استراتيجية UBS في سوق الكريبتو:

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار استراتيجية “UBS” الأوسع للاستفادة من تقنية البلوكشين (DLT) في إصدار وتوزيع الصناديق عبر شبكات البلوكشين عامة وخاصة.

ذكر “توماس كايجي”، الرئيس المشارك لـ “UBS APAC”، أن الاهتمام بالأصول الرقمية يتزايد بين المستثمرين في فئات متعددة، مشيرا إلى أن البنك يسعى من خلال هذا الصندوق لتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المؤسسات.

يعد هذا الصندوق جزءا من مبادرة “UBS Tokenize” التي تسعى إلى التوسع في سوق الأصول الرقمية.

نفذت UBS في وقت سابق من هذا العام مشروع تجريبي لصندوق شركة رأس المال المتغير (VCC) الرمزي ضمن مشروع “Guardian” في سنغافورة، وأصدرت في يونيو 2023 سندات رقمية بقيمة 200 مليون يوان صيني.

في نوفمبر 2023، أكمل البنك أول معاملة إعادة شراء عبر الحدود باستخدام سند رقمي على شبكة بلوكشين عامة.

بالنسبة لسعر الايثيريوم لم يتأثر كثيرا بالخبر واتبع حركة سعر البيتكوين حيث تراجع إلى ما دون مستوى 2500 دولار.

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