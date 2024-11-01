شركة “Paxos” تزيد من رهانها على سوق العملات الرقمية المستقرة وتطلق عملة مستقرة جديدة!

أعلنت شركة “Paxos” التي تعد واحدة من أشهر الشركات المالية في قطاع الكريبتو عن إطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة تسمى Global Dollar (USDG).

العملة الرقمية المستقرة الجديدة تتوافق مع لوائح هيئة التنظيم المالي في سنغافورة.

حاليا تسعى شركة “Paxos” للتسويق للعملة الرقمية المستقرة الجديدة USDG من خلال الشراكات مع المحافظ الرقمية ومنصات تداول العملات الرقمية.

تعليقا حول المنتج الجديد علق “روناك دايا”، رئيس المنتجات في شركة “Paxos”:

لم يكن اهتمام الشركات بالعملات المستقرة أعلى مما هو عليه اليوم. لكن السوق يفتقر إلى حل يجمع بين الامتثال التنظيمي والحوافز الاقتصادية الحقيقية للشركات.

أوضحت شركة “Paxos” أنها ستدعم العملة الرقمية المستقرة الجديدة بأصول سائلة عالية الجودة فقط وسيدعمها بنك DBS في سنغافورة لحفظ الاحتياطي.

جدير بالذكر أن شركة التيثر وشركة Circle من يهيمنان على السوق حاليا من خلال عملاتهم الرقمية المستقرة USDT و USDC.

كما دخلت المنافسة العديد من الشركات على غرار شركة روبن هود وريفولوت وكذلك شركة الريبل، كما وافقت سلطة النقد في الامارات العربية المتحدة مؤخرا على عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الاماراتي.

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