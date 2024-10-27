بعد تفوقها بأكثر من 1 تريليون دولار: هل مازالت هناك إمكانية للايثيريوم للتغلب على البيتكوين في يوما ما؟

شهدت عملة البيتكوين تقدم غير مسبوق في قيمتها السوقية مقارنة بالايثيريوم، حيث ارتفعت بأكثر من تريليون دولار عن أقرب منافسيها الإيثيريوم، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل 2021 أمام العملة الرقمية الأولى في السوق.

تفوق واضح للبيتكوين:

تجاوزت عملة البيتكوين حاجز 68,180 دولار، بقيمة سوقية بلغت 1.34 تريليون دولار، في حين بلغت الايثيريوم 2530 دولار فقط، بقيمة سوقية قدرها 305 مليار دولار.

هذا التفاوت تسبب في وصول نسبة زوج ETH/BTC إلى أدنى مستوى له عند 0.037 منذ 2021، مما يعكس ضعف أداء الايثيريوم أمام البيتكوين التي ارتفعت خلال العامين الماضيين بدعم من زيادة الطلب عليها، خاصة في أوقات الأزمات المالية، إلى جانب التفاؤل بشأن صناديق الاستثمار المتداولة.

ضعف أداء الايثيريوم:

جذبت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصات تدفقات صافية تجاوزت 20 مليار دولار، بينما تعاني صناديق الإيثيريوم من تدفقات سلبية منذ إطلاقها، ويرجع ذلك جزئيا إلى خسائر “Grayscale Ethereum Trust”.

تشير بيانات “CryptoQuant” إلى تراجع اهتمام المستثمرين المؤسسات بالايثيريوم.

رغم هذا التراجع، يظل مؤيدو الإيثريوم متفائلين بإمكانات الشبكة، مع التركيز على التحسينات التقنية مثل حلول الطبقة الثانية (L2) التي تجعلها أكثر كفاءة.

ويعتقد بعض الخبراء أن الثقة المتراجعة بالايثيريوم قد تشهد تحول مفاجئ إذا تجددت الثقة من المستثمرين.

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