تضاعف حصة رموز الأصول الحقيقية (RWA) في التمويل اللامركزي DeFi منذ يوليو 2023

شهدت حصة رموز الأصول الحقيقية (Real-World Assets تختصر بالأحرف RWA) في التمويل اللامركزي (DeFi) تضاعف منذ يوليو 2023، حيث تمثل الآن 3.69٪ من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في هذا القطاع، مقارنة بـ 1.77٪ المسجلة في يوليو، وفقا لبيانات IntoTheBlock.

توسع بروتوكولات رموز الأصول الحقيقية في DeFi

تعكس هذه الزيادة تكامل الأصول التقليدية، مثل العقارات والسندات والسلع، في منظومة DeFi، حيث يتم تحويل هذه الأصول إلى رموز واستخدامها كضمان في بروتوكولات الإقراض والاقتراض اللامركزية.

وتوقعت منصة “CoinGecko” أن سوق رموز الأصول الحقيقية قد ينمو إلى 10 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوع بتنظيمات أوضح واهتمام متزايد من المستثمرين المؤسسات، مما قد يفتح سيولة للأسهم الخاصة والعقارات وغيرها من الأصول.

هذا وشهدت عملية ترميز الأصول الحقيقية اهتمام متزايد من شركات بارزة.

حيث دخلت الريبل في شراكة مع “Axelar” لتعزيز السيولة في XRPL عبر تقنيات التشغيل البيني، مع التركيز على ترميز الأصول الحقيقية.

كما جمعت “MANTRA”، وهي شبكة بلوكشين من الطبقة الأولى، 11 مليون دولار لتسريع جهودها في تطوير البنية التحتية للأصول الحقيقية.

تخطط “MANTRA” لاستخدام التمويل في توسيع عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى تطوير أدوات للمطورين لبناء بروتوكولات متوافقة مع اللوائح العالمية.

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