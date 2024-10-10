تراجع البيتكوين وتذبذب السعر ما بين 60 إلى 61 ألف دولار وانخفاض سعر عملة APT بأكثر من 10%

بعد أن سجلت البيتكوين أدنى مستوياتها عند أقل من 60 ألف دولار يوم الخميس الماضي، تدخل الثيران ودفعوا بالسعر نحو ارتفاع بلغ 64,500 دولار صباح الاثنين.

لكن هذا الزخم الإيجابي لم يستمر، حيث بدأت العملة بفقدان قيمتها تدريجيا يومي الثلاثاء والأربعاء، لتتراجع بأكثر من 3,000 دولار.

صباح يوم الخميس، استمر الضغط الهبوطي مما أدى إلى هبوط سعر البيتكوين إلى 60,250 دولار.

ورغم المحاولة للحفاظ على مستوى 60,000 دولار، استقرت البيتكوين حاليا حول 61,000 دولار، مع خسارة بنسبة 2% في اليوم، وانخفاض في القيمة السوقية إلى 1.2 تريليون دولار، مع هيمنة سوقية تبلغ 54%.

تراجع أسعار العملات البديلة:

شهدت العملات الرقمية البديلة تراجع مماثل لتراجع البيتكوين، حيث انخفضت أسعار العملات الرقمية البديلة مثل ETH وBNB وSOL وXRP وDOGE وTON بنسب تقارب 2% يوميا.

العملات الرقمية الأخرى مثل شيبا إينو وSUI سجلت انخفاض تجاوز 3%، في حين هبط سعر عملة NEAR بنحو 6%.

أما عملة APTOS (APT) فكانت الأكثر تضرر بانخفاض حاد بنسبة 9%، ليصل سعرها إلى ما دون 8.4 دولار.

بين العملات الرقمية القليلة التي شهدت ارتفاع برزت عملة UNI حيث ارتفعت بنسبة 7% لتتداول فوق 7.6 دولار.

ومع ذلك، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 50 مليار دولار خلال الليل، لتصل إلى 2.225 تريليون دولار.

في المجمل، استمر الضغط البيعي على البيتكوين والعملات البديلة، مع توقعات بمزيد من التقلبات في الفترة القادمة.

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